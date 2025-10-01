Borghi: "Stagione instabile per i portieri, anche il leggendario De Gea ha fatto qualche errore"

Il giornalista Stefano Borghi ha parlato sul suo canale YouTube di alcuni portieri della Serie A soffermandosi su De Gea

Il rendimento di David De Gea alla Fiorentina resta positivo, pur senza toccare i picchi della scorsa stagione. A sottolinearlo è Stefano Borghi, intervenuto sul suo canale YouTube. Queste le sue parole:

“Per la Serie A, è un po' una stagione instabile sotto il punto di vista dei portieri. Ci sono tante situazioni di incertezza, come in casa Inter e Napoli, dove vigono le alternanze. Persino il leggendario De Gea ha avuto qualche piccolo passo a vuoto, anche se sono stati molti di più gli interventi provvidenziali che hanno tenuto a galla la Fiorentina. In ogni caso, in questa situazione strana ci sono tre portieri principali che spiccano, veramente importanti: Svilar, Skorupski e Carnesecchi”.