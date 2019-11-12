Borghi: "Chiesa lontano dalla condizione, ma il destino viola dipende da lui. Il gap col Cagliari.."

Il noto telecronista di Dazn ha detto la sua sulla gara della Sardegna Arena e suo temi viola all'emittente Radio Bruno Toscana:"I meriti del Cagliari sono davanti agli occhi, c'erano le condizioni ne...

Il noto telecronista di Dazn ha detto la sua sulla gara della Sardegna Arena e suo temi viola all'emittente Radio Bruno Toscana:

"I meriti del Cagliari sono davanti agli occhi, c'erano le condizioni nell’ambiente per realizzare questa domenica da sogno per gli isolani. Però il divario mostrato in campo non rispecchia il valore complessivo. Aldilà di una condizione fisica deficitaria risaltava una viola pesantemente in disagio emotivo, incapace di assorbire i colpi inferti dal Cagliari. Ribery è una sorta di ancora di salvataggio per i tagazzi di Montella, non solo un leader tecnico”.

“Chiesa ha preso una botta pesante in avvio, non fischiata per altro ed ha pesato limitandolo. Certo, il suo peso specifico all’interno della partita ce lo ricordiamo diverso, oggi cerca di entrare nella partita; è un po’ arrovellato su sé stesso. E’ evidente però che molto del destino di questa squadra passa soprattutto da lui, per quanto sia giovane e con i giovani serve sempre grande cautela”.

Qualche chance di arrivare al settimo posto la Fiorentina ce l’ha, così come il Torino, per quanto siano squadre incomplete. È un campionato che può riservare sorprese là in mezzo”.