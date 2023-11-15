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Borghi esalta Bonaventura: "Ma che gol ha fatto al Bologna? Suo ritorno in Nazionale fondamentale"

Il giornalista Stefano Borghi è tornato sulla vittoria della Fiorentina contro il Bologna, in particolare elogiando la prima rete siglata da Jack Bonaventura. Ecco le sue parole a Cronache di Spogliat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2023 15:25
Borghi esalta Bonaventura: "Ma che gol ha fatto al Bologna? Suo ritorno in Nazionale fondamentale" -
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 05.11.2023, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il giornalista Stefano Borghi è tornato sulla vittoria della Fiorentina contro il Bologna, in particolare elogiando la prima rete siglata da Jack Bonaventura. Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “Ma che gol ha fatto Bonaventura contro il Bologna? Strabiliante, davvero bellissimo. In questo senso, il suo ritorno in Nazionale è stato fondamentale”.

Infine su Colpani: "Per la sua convocazione si può usare lo stesso discorso che si faceva su quella proprio di Bonaventura al giro scorso. Colpani è in forma, in fiducia, fa gol e fa fare gol alla squadra. Lui sarà utile alla Nazionale e può incidere un po' come il centrocampista della Fiorentina. Spalletti è saggio e sta guardando al momento della Serie A”.

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