Borghi: “Bene la difesa di Vanoli su Ranieri, è il meno colpevole. Pongracic e Marì non sono a livello”

Il noto opinionista e giornalista sportivo Stefano Borghi ha parlato della situazione della Fiorentina durante la puntata del Podcast di Cronache di Spogliatoio “L’ascia e Raddoppia”:

“A me pare un club con in grosso vuoto dentro. Joe Barone era tutto nella Fiorentina. E d’improvviso questo tutto non c’è più stato, la proprietà è lontana e ha delle difficoltà. Pradè si è dimesso alla vigilia di una partita importantissima come quella con il Lecce che era il bivio stagionale. C’è del vuoto e nel vuoto prospera l’aria negativa. Il potenziale c’è ma va annaffiato, i punti fermi stanno facendo male. Kean ha sbagliato dei gol incredibili che se li fa sono 6 punti in più. C’è del potenziale tra Sohm, Nicolussi Caviglia e chi crede ancora in Fagioli. Comuzzo lo aspettiamo tutti ma ha sbagliato tanto. Bene la difesa di Vanoli su Ranieri, è il meno colpevole dietro, Pongracic e Pablo Marì non sono da una squadra che parte per arrivare nelle prime 4.”