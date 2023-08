Ambrosini e Borghi: “Sarà la Fiorentina la rivelazione. Il potenziale di Arthur non è percepito in Italia”

Negli studi di Dazn hanno parlato della squadre rivelazioni di questa stagione: Ambrosini, Stramaccioni e Stefano Borghi hanno espresso il loro giudizio:

Ambrosini: ”La Fiorentina per me sarà la squadra rivelazione. Ha un progetto interessante che va avanti da due anni e si è arricchita con il percorso dello scorso anno. Mi piace molto la scelta di prendere Nzola, lo ritengo perfetto per il gioco di Italiano”

Borghi: ”Anche per me sarà la Fiorentina. Mi piace l’idea di Arthur, in Italia il suo potenziale non è percepito. Con Italiano potrà fare un gran bel calcio. Sarà una squadra divertente, con magari equilibri un po’ precari ma con giocatori molto più funzionali rispetto allo scorso anno”.

Stramaccioni: ”Per me Fiorentina o Atalanta. Dico Atalanta ma sono d’accordo con le loro considerazioni sulla Fiorentina.”

Marco Cattaneo: ”Fiorentina e Atalanta possono ballare fra 5º e 6º posto”.

LA GAFFE DI CARESSA IN DIRETTA SU BIRAGHI E LA FIORENTINA