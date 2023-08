Gaffe di Caressa in diretta: “Biraghi non ha esultato per rispetto alla sua ex squadra”. Ma sbaglia 2 volte

Gaffe del telecronista Fabio Caressa che in diretta su Sky Sport, commentando i gol della Fiorentina sul campo del Genoa, ha detto: “La prima rete è di Biraghi che non esulta per rispetto alla sua ex squadra”. Un doppio errore per Caressa, il primo è dire che Biraghi ha giocato nel Genoa perchè il capitano viola non ha mai giocato nella squadra rossoblù, la seconda è dire che non ha esultato perchè lo ha fatto andando sotto il settore ospiti e facendo il gesto di McGregor (e successivamente anche quello per Davide Astori). Ecco il video

🗣 Caressa: “Biraghi non esulta per rispetto alla sua ex squadra” 🤦‍♂️ A parte che Biraghi nel Genoa non ha mai giocato ma comunque ha esultato eccome. Basterebbe seguire un attimino la Fiorentina per saperlo oppure, semplicemente, aver visto il seguito… pic.twitter.com/GQmnwZYuWT — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) August 20, 2023

