Sutalo mai stato primo obiettivo della Fiorentina per la difesa nè una trattativa vera. Arriva un centrale

Il nome di Josip Sutalo per diverse settimane è stato accostato alla Fiorentina ma, come abbiamo sempre scritto (LEGGI QUI) il difensore della Dinamo Zagabria non è mai stato il primo obiettivo della società viola per la difesa. Il centrale classe 2000 era uno dei nomi nella lista del club per il ruolo di difensore centrale ma su questo non c’è mai stata un’avanzata concreta nè una vera e propria trattativa.

Nelle prossime ore Sutalo diventerà un giocatore dell’Ajax ma non deve essere considerato come un giocatore soffiato alla Fiorentina, semplicemente non è mai stato davvero cercato e voluto. Un ruolo, quello difensore centrale, che vedrà un nuovo innesto in casa viola, ma probabilmente si tratterà di un mister X, ovvero di un profilo mai troppo uscito e chiacchierato.