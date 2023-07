La Fiorentina vuole Sutalo ma non è l’obiettivo numero 1 della società viola per il ruolo di difensore

Il nome di Sutalo è accostato alla Fiorentina ormai da qualche settimana. Non è una notizia delle ultime ore o degli ultimi giorni (come dimostrato dalle parole di Pedullà della scorsa settimana). Il difensore classe 2000, di proprietà della Dinamo Zagabria, piace tanto alla società viola. Difensore forte, di piede destro, nazionale croato è uno dei difensori più ambiti e cercati in questo mercato. Su di lui non solo la Fiorentina ma anche Napoli, Lipsia e Ajax che però non hanno ancora mai presentato un’offerta ufficiale al suo club.

Il costo del cartellino è di 20 milioni di euro e il club viola si sta muovendo per lui ma ancora non ha affondato il colpo, la trattativa non è dunque ancora entrata nel vivo. Nella lista per il dopo Igor, quello di Sutalo non è però il primo nome nella gerarchia della Fiorentina. L’obiettivo numero uno è un altro, un nome che resta top secret che rappresenta la priorità per tecnico e società. Un ruolo su cui bisogna avere alta l’attenzione perchè in questo momento, dopo l’addio di Igor, c’è bisogno del sostituto. Sutalo c’è, ma non è il solo.

