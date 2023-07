Pedullà: “Igor e Terzic porteranno 23 milioni. Arthur? Una scommessa. Sutalo piace, ma non è il primo nome”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

IGOR “Sono cessioni che portano i soldi. È stata impostata lo scorso settimana, era una priorità di De Zerbi. Non era la prima scelta, ma quasi ad ex-equo di De Zerbi e hanno preso lui. De Zerbi lo vorrebbe già domani a disposizione per averlo a disposizione per la tournée in America. Mancava qualche bonus, ma siamo alla fumata bianca. Cifre? Sui 15-17 milioni. È una valutazione congrua, non guardiamo l’ultime prestazioni. È un acquisto giusto per la Premier, De Zerbi lo ha studiato. Per i club inglesi il difensore centrale è come l’oasi nel deserto, quindi il gioco vale la candela. Ricordati le cifre del passato, per esempio quelle di David Luiz che fece scalpore a 55 milioni. Ma ora siamo andati anche oltre, con Gvardiol siamo arrivati ai 100. A loro non interessa della scadenza del contratto, se gli piace lo vanno a prendere avendo più budget a disposizione”.

TERZIC “Discorsi già avviato ieri, siamo in una fase di chiusura”.

SUTALO “Sutalo è un profilo che piace, ma non è il primo della lista. Forse è il terzo in lista. È un profilo seguito, piace, ma secondo me c’è un profilo nascosto. Il resto lo vedremo. Chi sono gli altri nomi? Sto verificando, alcuni me li hanno smentiti. Valutazione? La Fiorentina, secondo me, può prendere un difensore da 11-12 milioni”.

AMRABAT “Secondo me entrerà nel vivo presto, in un senso o nell’altro. Lo United ha tre passaggi fondamentali: portiere, preso; centravanti, assalto a Hojlund. Poi il centrocampista. Amrabat non è in cima della lista, ma non conosco i nomi. Ma Amrabat è in lista e può entrare in lista di altre società. Mi stupirei se restasse, come mi stupirei se arrivassero offerte come quelle paventate a gennaio. Mi aspetto una valutazione intorno ai 25 milioni“.

ARTHUR “La situazione che vorrebbe la Fiorentina comporta il prolungamento del contratto con la Fiorentina. I viola vorrebbero pagare il 30% dello stipendio, più il resto in bonus alle prestazioni. Inizialmente la Juve ha fatto un po’ di resistenza, ma considerando che Arthur non ha tutto questo mercato e che viene da una stagione dove non ha mai visto il campo. Ha un fisico che dovrebbe portarlo a giocare con continuità, se questo non accade si rompe. Tra lui e Dominguez non c’è partita: per continuità, per carta d’identità e qualità. Arthur esclude Dominguez? Io penso che la Fiorentina possa prendere un altro centrocampista uscendo Amrabat. Arthur è una scommessa, è un voler puntare su un giocatore perso che deve ritrovare visibilità, che ti costa quasi nulla e che la Juve deve sdoganare. Però poi ti serve uno che sostituisca Amrabat. È stato il signor plusvalenza per l’altro signor plusvalenza Pjanic, quell’operazione è stata frutto di un’esigenza economica e di un fallimento tecnico. Se Italiano lo ha voluto, è giusto che gli sia messo a disposizione. Non mettiamo in dubbio il calciatore, mettiamo in dubbio le condizioni fisiche”.

DOMINGUEZ “Il Bologna ha una strategia chiara: servono 15 milioni. Ha avuto offerte dall’Arabia, ma non vuole andare. Ha un grande rapporto con il Bologna, se metti dentro contropartite i felsinei ti gelano. La strategia del Bologna è quella di aspettare la fine del mercato per presentargli il rinnovo. Ad ora nessuno si è presentato con 15 milioni. La Fiorentina ha capito che la strada per arrivare al centrocampista”.

MERCATO “La spesa vera me l’aspetto sull’attaccante. Mi aspetto un difensore e un centrocampista da doppia cifra se uscisse Amrabat. Sono convinto che la Fiorentina farà due difensori, un altro centrocampista oltre Arthur, un esterno offensivo e almeno un attaccante. Guarda l’Atalanta, ne ha tre davanti ma possono partire tutte e tre. La Fiorentina è uguale, possono restare tutte due, potrebbe restarne uno solo ma metteresti le mani che almeno uno dei due resta sicuro? Secondo me no, se arrivassero offerte congrue no. Non mettiamo la mano sul fuoco che restano tutte e due, ma nemmeno che partono tutte e due. La Fiorentina ha situazioni tipo Ikoné, Sottil, Cabral e Jovic tutti a rischio”.

SOTTIL “Ha un mercato timido all’estero”

SAPONARA “Non lo hai sostituito, quindi se salta uno tra Ikone e Sottil si ripropone il tormentone dell’esterno offensivo”.

VENUTI “Non lo devi sostituire perché hai Pierozzi”.

HJULMAND “Lo teniamo sempre e dipende da Ramadani. L’agente cercherà di portarlo al Milan, ha quella corsia preferenze. Ha un grande rapporto con Moncada, sono convinto che cercherà di portarlo fino alla fine a Milano. Ma se i rossoneri prenderanno Musah, dopo Lofturs-Cheek e Reijnders la vedo difficile che possa andare anche su Hjulmand. Se la Fiorentina vende Amrabat, può andare su un centrocampista da 18 milioni come Hjulmand”.

MAXIME LOPEZ “È un altro nome da tenere d’occhio. Rudi Garcia ha spento la voce del Napoli. Al momento la squadra che mosso i passi più concreti è stata la Fiorentina con il sondaggio, ma non ha fatto passi avanti”.

KAYODE “Me ne hanno parlato benissimo. So che c’è una fila più lunga che per Bianco”.

