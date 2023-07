Biraghi: “No drammi, loro sono al 100%, noi al 20% e in pieno ritiro. Dà fastidio perchè siamo la Fiorentina”

Toccato a Cristiano Biraghi spiegare e parlare dopo l’umiliazione subita dalla Fiorentina contro lo Stella Rossa nell’amichevole di Belgrado, queste le parole del capitano viola:

“Gli avversari di stasera sono molto più avanti di noi, iniziano domenica il campionato, noi iniziamo fra un mese, sono una squadra di livello che vanno affrontati nelle migliori condizioni e noi non lo siamo perchè stiamo lavorando. Il rammarico è fare questa figura e prendere tanti gol, siamo solo al 12esimo giorno di ritiro, non siamo qui per il risultato ma per mettere fieno in cascina ed essere pronti.

Ci dà fastidio perdere, non vogliamo fare queste figure, stiamo cercando condizioni e sbagliamo perchè siamo appesantiti dopo questi carichi di lavoro, è tutto normale ma fare queste figure non va bene perchè siamo la Fiorentina. Penso che se vogliamo fare un paragone, loro e noi siamo a due macchine di alta cilindrata, loro sono a pieni giri e noi siamo solo al 20%.

La reazione ce l’hai quando hai un motore che va, il nostro non va, siamo in pieno ritiro mentre loro sono andati a 100 all’ora, non ci piace prendere questi gol ma non c’è da fare drammi. Con il mister ne parleremo quando ci ritroviamo, siamo in una fase di stagione dove c’è tempo per rimediare e correggere. Ben venga certi schiaffi cosi ci svegliamo e capiamo perchè fra 3 settimane inizia la stagione”

