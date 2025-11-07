Borghi: “La Fiorentina si ritrovi psicologicamente e rimpolpi la dirigenza. Ieri si è rivoltata su se stessa”

Il noto telecronista Stefano Borghi ha analizzato il momento della Fiorentina sul proprio canale YouTube: “Genoa-Fiorentina non sarà un’ultima spiaggia, però sarà un bivio, un derby fra ‘cenerentole’ della classifica con due allenatori debuttanti. La Fiorentina viene da un’altra doccia molto fredda contro il Mainz, in una partita che aveva largamente aggredito nel primo tempo, sbloccandola, avendo altre occasioni, per poi rivoltarsi su se stessa appena il Mainz ha messo dentro dei titolari.

Questa scarsissima consistenza del gruppo mi sembra una costante totale di quest’avvio di stagione da incubo. Ha pagato Pioli e mi dispiace, perché credevo che fosse la soluzione giusta, vedremo se Vanoli farà rendere alcuni giocatori che non hanno reso. Non credo che Vanoli sia stato il principale responsabile del calo deprimente nel finale della scorsa stagione con il Torino, ha un anno di Serie A all’attivo. La Fiorentina è da ritrovare sul piano psicologico prima che sul piano tattico, dove Pioli le ha provate tutte, e credo debba anche rimpolpare la propria dirigenza”.