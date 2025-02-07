Borghi: "Palladino allenatore di alto livello, per 2 volte è andato in crisi e ha trovato la soluzione"

Il noto opinionista e telecronista Stefano Borghi ha parlato di Raffaele Palladino nel corso del ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio "L'ascia o Raddoppia", queste le sue parole:"Pall...

Il noto opinionista e telecronista Stefano Borghi ha parlato di Raffaele Palladino nel corso del ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio "L'ascia o Raddoppia", queste le sue parole:

"Palladino sta dando la dimostrazione di essere un allenatore davvero di alto livello, l'aveva già data a Monza ma da Monza passa a questa panchina più illustre, più esigente e con obbiettivi diversi. Lui arriva sull'onda di un modo di giocare a calcio definito e apprezzato, arriva a Firenze e pronti via si rende conto che non potrà farlo con questa squadra. Allora si adatta, cambia tipo di calcio e trova la soluzione, soluzione che gira intorno alla variante tattica che di dà Bove, Bove che purtroppo perde fino a fine stagione. Va in crisi perché per la seconda volta gli cadono le fondamenta ma di nuovo cambia modo di giocare ed è 4° in classifica.

Giù il capello di fronte a Palladino, Italiano e Baroni, 3 allenatori che stanno costruendo una nouvelle vague del calcio Italiano pur avendo poche cose in comune. La grande del calcio Italiano non è data dai risultati delle big ma dalle squadre di fascia media che progredisce e fa alzare il livello generale"

IMPRESA FIORENTINA

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