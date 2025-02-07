L'Inter fa parlare solo Inzaghi nel post partita, possibile multa in arrivo da parte della Lega Serie A
Parla solo Simone Inzaghi nel post-partita di Fiorentina-Inter, che ha visto la sua squadra perdere 3-0 al termine dei 73 minuti più recupero con cui si riprendeva e concludeva la 14^ giornata di Seri...
Parla solo Simone Inzaghi nel post-partita di Fiorentina-Inter, che ha visto la sua squadra perdere 3-0 al termine dei 73 minuti più recupero con cui si riprendeva e concludeva la 14^ giornata di Serie A. Nessun giocatore nerazzurro parla nel post-partita, contrariamente anche ai regolamenti della Lega Serie A che da questa stagione prevedono doppia voce post-partita. Possibile, dunque, che i nerazzurri subiscano il pagamento di una sanzione. Lo scrive Tuttomercatoweb
IMPRESA STORICA DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/che-impresa-della-fiorentina-linter-non-perdeva-per-3-0-dal-2016-nel-2019-lultima-con-3-goal-di-scarto/288009/