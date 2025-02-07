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L'Inter fa parlare solo Inzaghi nel post partita, possibile multa in arrivo da parte della Lega Serie A

Parla solo Simone Inzaghi nel post-partita di Fiorentina-Inter, che ha visto la sua squadra perdere 3-0 al termine dei 73 minuti più recupero con cui si riprendeva e concludeva la 14^ giornata di Seri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2025 11:50
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Parla solo Simone Inzaghi nel post-partita di Fiorentina-Inter, che ha visto la sua squadra perdere 3-0 al termine dei 73 minuti più recupero con cui si riprendeva e concludeva la 14^ giornata di Serie A. Nessun giocatore nerazzurro parla nel post-partita, contrariamente anche ai regolamenti della Lega Serie A che da questa stagione prevedono doppia voce post-partita. Possibile, dunque, che i nerazzurri subiscano il pagamento di una sanzione. Lo scrive Tuttomercatoweb

IMPRESA STORICA DELLA FIORENTINA

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