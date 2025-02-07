Che impresa della Fiorentina: l'Inter non perdeva per 3-0 dal 2016, nel 2019 l'ultima con 3 goal di scarto

La vittoria per 3-0 della Fiorentina di ieri sera è stata un impresa storica che sarà destinata a durare negli anni sia per la frza dell'avversario sia per la difficile situazione in cui si trovava la...

La vittoria per 3-0 della Fiorentina di ieri sera è stata un impresa storica che sarà destinata a durare negli anni sia per la frza dell'avversario sia per la difficile situazione in cui si trovava la Fiorentina. I viola infatti avevano a disposizione solo 13 calciatori di movimento oltre di cui 2, Cataldi e Colpani, appena rientrati da un infortunio e con pochissimi minuti delle gambe.

Nonostante le difficoltà però la Fiorentina si è imposta per 3-0 dando una sonora lezione ad un Inter forse un po' presuntuosa quasi inerme di fronte alla fame a alla voglia di vittoria della squadra allenata da Mister Palladino. L'inter non perdeva per 3-0 dal lontano 2016 quando sulla panchina nerazzura sedeva Stefano Pioli, mentre l'ultima sconfitta con 3 goal di scarto è stata nel 2019 quando l'Inter di Spalletti perse per 1-4 al Maradona.

Insomma l'Inter di Inzaghi non aveva mai ricevuto una sconfitta così sonora e a dargli questo schiaffo è stata una Fiorentina rimaneggiatissima in una serata a dir poco magica.

LE PAROLE DI INZAGHI

https://www.labaroviola.com/inzaghi-oggi-non-eravamo-noi-sconfitta-meritata-lunedi-abbiamo-loccasione-di-rifarci-in-casa/287963/