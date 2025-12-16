Borghi: “La piazza ha completamente scaricato la squadra, cosa ancora peggiore della contestazione”

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha espresso il suo parere sulla gara tra Fiorentina ed Hellas Verona nel corso di un video sul suo canale YouTube: “La Fiorentina vive un dramma che sta sfociando sempre di più nella tragedia. Adesso è completamente rasa al suolo anche per come è arrivata la sconfitta, con una prestazione carica di tensione paura, con errori esorbitanti. I totem stanno crollando, Kean fa un enorme fatica a segnare, De Gea costa dei punti, perfino lui. Il pareggio sarebbe stato pochissimo, ma almeno non una sconfitta, invece, sull’ultimo pallone della partita prende gol.

Mi sembra evidente che il problema non fosse in panchina, la piazza ha completato scaricato la squadra, cosa ancora peggiore della contestazione, e non so come possa uscirne. Manca ancora metà campionato, e la squadra ha la qualità per vincere più partite di fila, ma i segnali sono cupi già da tempo e non si intravede la luce neanche per sbaglio”.