Trevisani: “Milenkovic imbarazzante sul gol di Leao”, Borghi: “Fiorentina paga i clamorosi errori individuali”

I due telecronisti, Riccardo Trevisani e Stefano Borghi, hanno analizzato le ultime prestazioni della Fiorentina nell’ultima puntata di Taconazo, il format di Cronache di Spogliatoio andato in onda sui loro canali ufficiali. Ecco il botta e risposta:

Trevisani: “Milenkovic sull’1-2 di Leao fa una cosa che non è prevista nel regolamento del mondo del calcio. Ha deciso che siccome Leao attaccherà la fascia, va sulla fascia e gli lascia tutto il centro. È una cosa veramente brutta”.

Borghi: “Effettivamente faceva impressione vedere l’altezza costante della difesa della Fiorentina e il campo che si poteva trovare alle spalle. Anche qua, potrebbe essere facile andare ad accusare il modo di giocare, il problema non è tanto tenere la linea difensiva così alta, perché questa è una chiave della positività trovata da Italiano nel suo ciclo a Firenze, il problema spesso sono clamorosi errori individuali. La lettura è sbagliata, l’errore individuale causa lo squilibrio”.

Trevisani: “Quello che mi piace è che se fosse così facile attaccare la Fiorentina, fidatevi che in qualche andata e ritorno delle coppe perdeva. Mi si dirà «Sì, ma ha giocato contro la Cremonese e col Torino per arrivare in finale di Coppa Italia», vero, ma il Napoli e la Roma sono andate a casa e la Fiorentina no. La Fiorentina ha perso 2-1 col Milan, 1-0 con la Juve, 1-0 con l’Inter, ha pareggiato 2-2 con la Roma ma era in vantaggio, ha vinto con la Lazio. Ha preso i gol del Milan, della Roma, non è che abbia preso il gol dalla Salernitana. E’ vero che alcuni gol presi sono pacchiani e brutti da vedere, ma il complesso difensivo non è così male. Altrimenti dall’Inter prendi 4 gol, dal Milan 4 gol e così via”.

Borghi: “Io non penso che il problema sia data dalla partenza dell’allenatore a fine stagione: non vedo una Fiorentina scollata, un po’ sgonfia o distratta, vedo una squadra che magari in certi punti più di quel livello lì non riesce a trovare. Ha un problema difensivo dato dai numeri, ma secondo me il problema è un po’ più la capitalizzazione, perché se fosse più concreta avrebbe più punti. Vedo una squadra in corsa, domani vedremo cosa farà contro l’Atalanta. Adesso la Fiorentina ha un vuoto che non è dato dalla partenza di Italiano, ma dalla scomparsa di Joe Barone. La serata di sabato è stata forte dal punto di vista emotivo. Ti accorgerai, parlando con la gente che lavora nel club e con i tifosi, che c’è smarrimento. E’ questa la grande difficoltà”.

Trevisani: “Joe Barone era un dirigente totale, totalizzante, a volte anche troppo, ma era la Fiorentina. Io i giocatori della Fiorentina, per come li ho visti commossi, secondo me gli piacerebbe e come alzare un trofeo. Ce lo auguriamo egoisticamente anche per il ranking, siamo vicini al miracolo della quinta squadra in Champions”.

