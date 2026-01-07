7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:04

Borghi: “La Fiorentina ha l’obbligo di far punti contro la Lazio, deve fare una striscia di risultati”

Redazione

7 Gennaio · 16:29

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 16:29

ACF FiorentinaBorghiLazio-Fiorentina

di

Il giornalista ha detto la sua sul momento della Fiorentina e sulla necessità di trovare una striscia di risultati

Stefano Borghi, noto telecronista ed opinionista, si è espresso sulla prossima gara della Fiorentina in un video sul proprio canale Youtube, spiegando cosa le serve adesso, dopo aver centrato un prezioso successo contro la Cremonese: “La vittoria arrivata dopo un’altra agonia nel finale contro la Cremonese deve essere la vittoria dello sblocco, diversamente da quella ottenuta contro l’Udinese.

La classifica dà serenità e rappresenta una spinta. Contro la Lazio non è un’opportunità ma un altro obbligo, perché non può più ragionare sui singoli match che le possono dare punti, ma deve fare una striscia di risultati”.

