Tramite il proprio canale Youtube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato così di Fiorentina-Spal:

“Il gol di Pezzella fa svoltare la stagione, da linfa nuova nelle vene del gruppo gigliato. La squadra ha fatto una fatica immensa, ma il fatto che l’abbia risolta il capitano è un segnale incontrovertibile. I viola pensino a salvarsi costruire le basi per il prossimo anno. Spal? Può ancora credere nella salvezza ma la situazione si è appesantita. Boateng? Uscito all’intervallo, non è utile come riferimento evidenziato. Il Barcellona ha sbagliato lo scorso anno a prenderlo al posto di Suarez. La Fiorentina ha puntato sulla sua esperienza ma lui non è un’opzione per questo ruolo. Anche Chiesa sta faticando a svoltare.