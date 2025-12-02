Borghi: “Fiorentina allo sbando totale, si complica la vita da sola. Le prossime due gare sono decisive”

Il noto telecronista e opinionista, Stefano Borghi, ha commentato la giornata di Serie A sul suo canale YouTube. Di seguito le sue parole sulla sconfitta della Fiorentina a Bergamo: “Dalla partita con l’Atalanta esce l’immagine di una Fiorentina che trova sempre il modo di complicarsi la vita. La negatività della squadra viola attira con grande facilità episodi sfortunati come quello del vantaggio nerazzurro, con un cross di Kossounou che finisce all’incrocio dei pali. In una squadra in entusiasmo queste cose non succedono, è quella che qualcuno chiama la “mistica del calcio”. Il secondo gol, invece la Fiorentina lo ha preso per delle letture difensive sbagliate su palla inattiva. Tutti errori individuali e di reparto che ti portano a perdere continuamente”.

Sul confronto squadra-tifosi: “Queste cose non mi piacciono, ma credo che questo confronto in qualche modo possa essere anche positivo. Adesso però ci deve essere un cambiamento totale. La squadra è azzerata sul piano mentale. Vanoli non ha trovato una struttura solida nel comparto centrale, è una squadra ormai ha perso ogni certezza”.

Sul futuro: “Non c’è più tempo per fare discorsi. Le prossime due partite contro Sassuolo e Verona saranno decisive per la Fiorentina. Con una vittoria la stagione potrebbe ancora risollevarsi, altrimenti il baratro sarebbe più vicino”.

Su Palladino: “Firenze non aveva trattato molto bene Palladino, ma non credo la vittoria sia stato motivo di godimento per l’ex tecnico viola. Vedere la Fiorentina in questa situazione è brutto per chiunque sia passato anche solo sfiorando quell’ambiente”.