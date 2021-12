Borghi: “Fiorentina in costante crescita. Progetto intrigante, Europa obiettivo concreto”

Stefano Borghi, volto e voce di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della Fiorentina dopo la vittoria ottenuta per 3-1 contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Per i tifosi questa Fiorentina è un’altalena emozionale molto divertente. Una squadra costantemente in crescita che ha reagito dopo il gol del vantaggio della Samp. La rete di Gabbiadini poteva creare tanti problemi psicologici dopo la pesante sconfitta di Empoli. Il progetto imbastito da Commisso è intrigante, il gruppo squadra è con Italiano al 100%. Ci sono idee ed interpreti che le mettono in pratica con grande intensità. Italiano è un vincente, ha vinto ovunque nelle squadre in cui ha allenato. Anche quando ci sono tante assenze, come ieri, l’identità della Fiorentina resta. Il momentaneo sesto posto in classifica è una bella soddisfazione, l’Europa può essere un obiettivo concreto”.

