Sottil: “Adesso dobbiamo vincere contro il Bologna. In passato ho avuto qualche problema”

Riccardo Sottil, esterno viola, dopo il successo ottenuto sulla Sampdoria di D’Aversa, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: “Sono molto contento. Ho avuto qualche problemino in passato però quando lavori ogni giorno l’occasione arriva e oggi è la dimostrazione. Dobbiamo continuare così per fare il salto di qualità. A Empoli purtroppo non abbiamo vinto nonostante una grande prestazione, ora domenica dobbiamo dare continuità alla prova fatta oggi”. Lo riporta TMW

