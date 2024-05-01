De Rossi: "Mi sembra strano non trovare date quando per Atalanta-Fiorentina è stata trovata a fine campionato"

De Rossi: "A volte per la Lega non ci sono soluzioni, a noi sembra strano non essere accontentati come squadra italiana in Europa

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è tornato a parlare del recupero di Udinese-Roma e di quello di Atalanta-Fiorentina. A Sky Sport ha risposto ad una domanda in merito al suo rapporto con la Lega Calcio: "Ho fatto calcio, ma non politica calcistica. Sono un po' spaesato, alle mie spalle ci sono persone che se ne occupano. A volte per la Lega non ci sono soluzioni, a noi sembra strano non essere accontentati come squadra italiana in Europa... Si può aprire un precedente, ma non voglio fare dietrologia. Mi sembra strano non trovare date quando per un'altra partita è stata trovata una data a fine campionato, con gli altri già in vacanza (il riferimento è al recupero di Atalanta-Fiorentina che, in caso di raggiungimento delle rispettive finali europee, sarà recuperata a campionato già concluso, ndr). Giocare molti giorni dopo è strano... Io ora però penso al campo e a migliorare quello".

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