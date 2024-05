Aquilani non sa più vincere: la Cremonese batte il Pisa 2 a 1, si complica la corsa ai playoff dei nerazzurri

Ancora un altro passo falso da parte del Pisa di Alberto Aquilani, uno dei principali candidati per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Dopo aver raccolto 1 sola vittoria nelle ultime 4 partite, arriva un’importante battuta d’arresto per i nerazzurri toscani, che perdono per 2 a 1 sul campo della Cremonese, quarta in classifica. Adesso, la corsa ai playoff si fa sempre più dura per gli uomini di Aquilani: con solo due giornate rimaste, i nerazzurri si trovano a -1 dall’ultima posizione valida per partecipare ai playoff, ma con una partita in più rispetto alle altre concorrenti.

La Cremonese, invece, consolida il proprio piazzamento, e si avvicina al Como secondo in classifica. Oggi, è servito il gol del veterano Massimo Coda, arrivato all’85esimo minuto, per portare i tre punti ai grigiorossi. In precedenza, aveva sbloccato la partita Ciofani su rigore, prima del pareggio del Pisa targato D’Alessandro. Nel finale è arrivato il gol vittoria che ha stroncato le gambe alla compagine toscana, incapace di rispondere.

