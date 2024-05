Caressa provoca: “Martinez Quarta dovrebbe giocare punta, fa più gol degli attaccanti della Fiorentina”

Il noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha inserito il difensore della Fiorentina Martinez Quarta nella sua top 11 della 34esima giornata di Serie A. Sul proprio canale YouTube, Caressa ha quindi parlato della Fiorentina e della vittoria contro il Sassuolo, riservando belle parole per il difensore argentino. Ecco ciò che ha detto:

Su Martinez Quarta: “Ogni tanto mi chiedo se forse bisognerebbe schierarlo proprio come punta, perché sta segnando come un attaccante, anzi, di più di quelli che la Fiorentina ha in rosa. La Viola è una squadra in grado di crossare molto, e allora magari potrebbe essere proprio lui a risolvere le partite. Quarta è un giocatore che dà sempre risposte positive a Italiano, è efficiente e costante.”

Su Fiorentina-Sassuolo: “Tifosi della Fiorentina, sui social mi state prendendo un po’ in giro per il pronostico contro il Sassuolo, e avete ragione (ride, ndr), mi ero un po’ sbilanciato. La squadra ha trovato una buona vittoria, ci sono dei momenti in cui è veramente molto spettacolare, soprattutto quando ci sono dei giocatori che alla bellezza mettono insieme anche la capacità realizzativa. In questo caso mi riferisco a Sottil, questo è il momento decisivo per la stagione della Fiorentina e se altre volte è mancata un po’ di concretezza, oggi Italiano ha avuto delle risposte molto molto concrete.”

Lo spezzone di cui si parla va dal minuto 1:17 al minuto 2:48 del video riportato di seguito.

IL TORINO VUOLE ITALIANO