Tuttosport conferma: “Il Torino vuole Italiano, sta per interrompere il contratto con Juric”

Per la prossima stagione l’attuale tecnico viola Vincenzo Italiano. Il Torino sta per interrompere il rapporto con Ivan Juric, anche perché per portarlo a Torino (dal Verona) sono stati spesi in tutto (al lordo dei tre anni di contratto) quasi 12 milioni. A questo punto la società di Cairo sarebbe intenzionata, allora, a puntare forte sull’attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, con il nativo di Karlsruhe che sembra al momento in netto vantaggio su tutti. A seguire Palladino e Gilardino, mentre sullo sfondo Vanoli e Dionisi. L’unica certezza è che sulla panchina del Torino del prossimo anno ci sarà un allenatore nuovo. Lo scrive Tuttosport.

