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Notizie Amatucci Fiorentina

Amatucci: "La scelta del Las Palmas l'ho fatta con un po' di incoscienza, ma qui sto benissimo"

24 marzo 2026 12:14

Amatucci splende in Segunda División: è tra i giocatori più preziosi e più valorizzati per Transfermarkt

31 dicembre 2025 15:24

Amatucci fa chiarezza: "Il Las Palmas ha il diritto di riscatto solo in caso di promozione, la Fiorentina può controriscattarmi"

24 novembre 2025 16:05

Amatucci si racconta: "Non mi sentivo pronto per la Fiorentina, sogno di giocare un Mondiale con l'Italia"

12 novembre 2025 22:21

Amatucci sta conquistando la Spagna: è il faro del Las Palmas a -2 dalla vetta della Serie B spagnola

12 novembre 2025 12:27

In Spagna sono tutti pazzi di Amatucci. L'ex centrocampista viola sta brillando al Las Palmas

01 ottobre 2025 18:48

Amatucci rivela: “Mi sono sentito messo da parte dalla Fiorentina, pensavo di potermela giocare”

25 settembre 2025 17:03

Ds Las Palmas su Amatucci: “La Fiorentina non voleva perderne il controllo. In Italia non è apprezzato per il fisico”

24 settembre 2025 16:54

Amatucci incanta in Spagna: tifosi impazziti per lui e grandissime prestazioni. Si è preso il Las Palmas

18 settembre 2025 12:46

Amatucci si presenta al Las Palmas: "In Spagna i giovani hanno più possibilità di emergere"

25 luglio 2025 17:36

Ufficiale, Amatucci in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas. Rinnovo e controriscatto per la Fiorentina

20 luglio 2025 17:47

Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito

13 luglio 2025 17:52

Breda: "Amatucci è pronto per la Fiorentina, è un leader silenzioso. Christensen merita di giocare"

24 giugno 2025 23:07

TMW scrive: "La Carrarese cerca rinforzi e ha messo nel mirino Amatucci della Fiorentina"

18 giugno 2025 12:10

Corriere dello Sport: "Il Palermo di Inzaghi vuole Amatucci". La Fiorentina aspetta il giudizio di Pioli

16 giugno 2025 22:01

Nazione: “Christensen via in prestito secco fino a giugno. La Fiorentina ha chiesto Amatucci, no della Salernitana”

23 gennaio 2025 08:58

Da Salerno: la Fiorentina ha provato a richiamare Amatucci dal prestito. No secco dei granata

22 gennaio 2025 14:10

Corradi: "Amatucci mi piace molto, è migliorato fisicamente e sta giocando benissimo a Salerno"

23 ottobre 2024 23:35

Amatucci colpito da un grave lutto: la madre è scomparsa prematuramente. La nota della Salernitana

17 ottobre 2024 16:21

Amatucci è un top player in Serie B, si è preso la Salernitana e la Fiorentina si sfrega le mani

14 ottobre 2024 12:29

Pedullà: "Nuova esperienza in Serie B per Amatucci, la Salernitana sta chiudendo l'operazione"

30 luglio 2024 11:30

Nazione, Palladino valuterà Amatucci, Bianco e Lucchesi. Comuzzo e Distefano andranno in prestito

04 luglio 2024 15:15

Da Reggio Emilia, La Reggiana vuole Amatucci, Lucchesi e Distefano. I giovani della Fiorentina ancora in B?

16 giugno 2024 18:21

I gioeillini viola Amatucci e Distefano brillano nella Ternana retrocessa: interesse della Reggiana

25 maggio 2024 14:30

Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C

01 maggio 2024 17:40

Giovani viola: Spalluto al Trento ed Amatucci alla Ternana

01 febbraio 2024 18:18

Nazione, Mina riflette in vista della Copa America e Amatucci va in prestito, il punto sulle uscite

30 gennaio 2024 11:37

Il Fortuna Sittard chiede Amatucci alla Fiorentina, operazione solo in prestito

29 gennaio 2024 23:32

Amatucci lascia la Fiorentina? La serie B punta gli occhi su di lui, Aquilani lo vorrebbe con sé a Pisa

24 gennaio 2024 13:10

Il Tirreno, Amatucci nome caldo per il Pisa. Aquilani lo vuole di nuovo nel suo centrocampo

29 dicembre 2023 12:36

Quotidiano Sportivo: "Amatucci potrebbe riabbracciare Aquilani a gennaio: il Pisa torna sul centrocampista"

19 dicembre 2023 15:15

Amatucci: "Aquilani ed Italiano? Sono top. Un piacere allenarmi con Torreira. Mi ispiro a Xavi"

06 luglio 2023 09:27

Se la Fiorentina farà la Conference Krastev, Kayode, Amatucci e Distefano sperano di essere in rosa

11 giugno 2023 13:46

Amatucci: "Gol del 2-0? Ho visto spesso calciare Biraghi così, per me è un esempio"

13 maggio 2023 17:50

Il gioiello della Primavera si chiama Amatucci. Classe 2004, tecnica sublime, la Fiorentina lo blinda

26 gennaio 2023 20:40

Amatucci esulta: "Supercoppa meritata, siamo noi la squadra da battere. Ora vogliamo lo Scudetto"

25 gennaio 2023 23:12

La scoperta della Fiorentina è Amatucci, il baby classe 2004 incanta nelle amichevoli

25 dicembre 2022 18:44

Amatucci crea, segnano Duncan e Ikonè. Grave errore di Milenkovic fa segnare il Lugano. Jovic sciupa

21 dicembre 2022 18:45

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