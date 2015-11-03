Notizie Amatucci Fiorentina

Amatucci: "La scelta del Las Palmas l'ho fatta con un po' di incoscienza, ma qui sto benissimo"
24 marzo 2026 12:14
Amatucci splende in Segunda División: è tra i giocatori più preziosi e più valorizzati per Transfermarkt
31 dicembre 2025 15:24
Amatucci fa chiarezza: "Il Las Palmas ha il diritto di riscatto solo in caso di promozione, la Fiorentina può controriscattarmi"
24 novembre 2025 16:05
Amatucci si racconta: "Non mi sentivo pronto per la Fiorentina, sogno di giocare un Mondiale con l'Italia"
12 novembre 2025 22:21
Amatucci sta conquistando la Spagna: è il faro del Las Palmas a -2 dalla vetta della Serie B spagnola
12 novembre 2025 12:27
In Spagna sono tutti pazzi di Amatucci. L'ex centrocampista viola sta brillando al Las Palmas
01 ottobre 2025 18:48
Amatucci rivela: “Mi sono sentito messo da parte dalla Fiorentina, pensavo di potermela giocare”
25 settembre 2025 17:03
Ds Las Palmas su Amatucci: “La Fiorentina non voleva perderne il controllo. In Italia non è apprezzato per il fisico”
24 settembre 2025 16:54
Amatucci incanta in Spagna: tifosi impazziti per lui e grandissime prestazioni. Si è preso il Las Palmas
18 settembre 2025 12:46
Amatucci si presenta al Las Palmas: "In Spagna i giovani hanno più possibilità di emergere"
25 luglio 2025 17:36
Ufficiale, Amatucci in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas. Rinnovo e controriscatto per la Fiorentina
20 luglio 2025 17:47
Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito
13 luglio 2025 17:52
Breda: "Amatucci è pronto per la Fiorentina, è un leader silenzioso. Christensen merita di giocare"
24 giugno 2025 23:07
TMW scrive: "La Carrarese cerca rinforzi e ha messo nel mirino Amatucci della Fiorentina"
18 giugno 2025 12:10
Corriere dello Sport: "Il Palermo di Inzaghi vuole Amatucci". La Fiorentina aspetta il giudizio di Pioli
16 giugno 2025 22:01
Nazione: “Christensen via in prestito secco fino a giugno. La Fiorentina ha chiesto Amatucci, no della Salernitana”
23 gennaio 2025 08:58
Da Salerno: la Fiorentina ha provato a richiamare Amatucci dal prestito. No secco dei granata
22 gennaio 2025 14:10
Corradi: "Amatucci mi piace molto, è migliorato fisicamente e sta giocando benissimo a Salerno"
23 ottobre 2024 23:35
Amatucci colpito da un grave lutto: la madre è scomparsa prematuramente. La nota della Salernitana
17 ottobre 2024 16:21
Amatucci è un top player in Serie B, si è preso la Salernitana e la Fiorentina si sfrega le mani
14 ottobre 2024 12:29
Pedullà: "Nuova esperienza in Serie B per Amatucci, la Salernitana sta chiudendo l'operazione"
30 luglio 2024 11:30
Nazione, Palladino valuterà Amatucci, Bianco e Lucchesi. Comuzzo e Distefano andranno in prestito
04 luglio 2024 15:15
Da Reggio Emilia, La Reggiana vuole Amatucci, Lucchesi e Distefano. I giovani della Fiorentina ancora in B?
16 giugno 2024 18:21
I gioeillini viola Amatucci e Distefano brillano nella Ternana retrocessa: interesse della Reggiana
25 maggio 2024 14:30
Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C
01 maggio 2024 17:40
Giovani viola: Spalluto al Trento ed Amatucci alla Ternana
01 febbraio 2024 18:18
Nazione, Mina riflette in vista della Copa America e Amatucci va in prestito, il punto sulle uscite
30 gennaio 2024 11:37
Il Fortuna Sittard chiede Amatucci alla Fiorentina, operazione solo in prestito
29 gennaio 2024 23:32
Amatucci lascia la Fiorentina? La serie B punta gli occhi su di lui, Aquilani lo vorrebbe con sé a Pisa
24 gennaio 2024 13:10
Il Tirreno, Amatucci nome caldo per il Pisa. Aquilani lo vuole di nuovo nel suo centrocampo
29 dicembre 2023 12:36
Quotidiano Sportivo: "Amatucci potrebbe riabbracciare Aquilani a gennaio: il Pisa torna sul centrocampista"
19 dicembre 2023 15:15
Amatucci: "Aquilani ed Italiano? Sono top. Un piacere allenarmi con Torreira. Mi ispiro a Xavi"
06 luglio 2023 09:27
Se la Fiorentina farà la Conference Krastev, Kayode, Amatucci e Distefano sperano di essere in rosa
11 giugno 2023 13:46
Amatucci: "Gol del 2-0? Ho visto spesso calciare Biraghi così, per me è un esempio"
13 maggio 2023 17:50
Il gioiello della Primavera si chiama Amatucci. Classe 2004, tecnica sublime, la Fiorentina lo blinda
26 gennaio 2023 20:40
Amatucci esulta: "Supercoppa meritata, siamo noi la squadra da battere. Ora vogliamo lo Scudetto"
25 gennaio 2023 23:12
La scoperta della Fiorentina è Amatucci, il baby classe 2004 incanta nelle amichevoli
25 dicembre 2022 18:44
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