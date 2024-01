Amatucci lascia la Fiorentina? La serie B punta gli occhi su di lui, Aquilani lo vorrebbe con sé a Pisa

Il classe 2004 Lorenzo Amatucci interessa ad alcuni club di Serie B, uno su tutti il Pisa allenato da Alberto Aquilani, ex giocatore viola che ha allenato la primavera della Fiorentina fino a giugno 2023. Quindi il tecnico romano conosce molto bene il giovane centrocampista e lo vorrebbe con sé a Pisa, inoltre i nerazzurri hanno bisogno di rinforzi visti i molti infortunati in squadra. Amatucci sarà verosimilmente ceduto in prestito e il suo contratto con la società viola scadrà nel 2025. Ma il Pisa non è l’unica squadra che ha puntato gli occhi sul classe 2004, infatti Catanzaro e Brescia, entrambe nel campionato cadetto, sembrano interessate al centrocampista della Fiorentina.