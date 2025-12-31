31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amatucci splende in Segunda División: è tra i giocatori più preziosi e più valorizzati per Transfermarkt

News

Amatucci splende in Segunda División: è tra i giocatori più preziosi e più valorizzati per Transfermarkt

Redazione

31 Dicembre · 15:24

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 15:24

TAG:

Amatucci

Condividi:

di

Il centrocampista classe 2004, Lorenzo Amatucci, è presente in entrambe le classifiche stilate da Transfermarkt

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, Lorenzo Amatucci, sta vivendo un’ottima esperienza alle Canarie con il Las Palmas. Il classe 2004 è diventato uno degli elementi chiave della squadra, attualmente seconda in classifica nella Segunda División, collezionando 18 presenze e 2 assist.

A confermare il suo momento positivo è stato Transfermarkt, portale di riferimento per le valutazioni dei calciatori, che nelle ultime ore ha pubblicato due graduatorie dedicate alla seconda serie spagnola: una sui giocatori dal valore di mercato più elevato e l’altra su quelli che hanno registrato il maggiore incremento nel corso della stagione. In entrambe le classifiche figura l’ex Salernitana e Ternana, piazzatosi al settimo posto, con una valutazione attuale di 5 milioni di euro e una crescita pari a 1,5 milioni.

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio