Amatucci splende in Segunda División: è tra i giocatori più preziosi e più valorizzati per Transfermarkt

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, Lorenzo Amatucci, sta vivendo un’ottima esperienza alle Canarie con il Las Palmas. Il classe 2004 è diventato uno degli elementi chiave della squadra, attualmente seconda in classifica nella Segunda División, collezionando 18 presenze e 2 assist.

A confermare il suo momento positivo è stato Transfermarkt, portale di riferimento per le valutazioni dei calciatori, che nelle ultime ore ha pubblicato due graduatorie dedicate alla seconda serie spagnola: una sui giocatori dal valore di mercato più elevato e l’altra su quelli che hanno registrato il maggiore incremento nel corso della stagione. In entrambe le classifiche figura l’ex Salernitana e Ternana, piazzatosi al settimo posto, con una valutazione attuale di 5 milioni di euro e una crescita pari a 1,5 milioni.

Yeremay Hernández, Sergio Arribas y Mika Mármol siguen siendo los futbolistas más cotizados de LaLiga Hypermotion. ▶️ https://t.co/Bqb9P9cllR#SegundaDivisión #LaLigaHyperMotion pic.twitter.com/QovY6GrpdI — Transfermarkt.es (@TMes_news) December 30, 2025