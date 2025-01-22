Da Salerno: la Fiorentina ha provato a richiamare Amatucci dal prestito. No secco dei granata
Tuttosalernitana parla dell'approdo di Oliver Christensen alla corte di Breda in questo gennaio, un affare che vedrà il portiere danese passare dalla Fiorentina alla Salernitana andando a guadagnare 3...
Tuttosalernitana parla dell'approdo di Oliver Christensen alla corte di Breda in questo gennaio, un affare che vedrà il portiere danese passare dalla Fiorentina alla Salernitana andando a guadagnare 350mila euro almeno fino a fine stagione. Secondo quanto riporta il portale, nell'ambito dei colloqui che hanno portato il classe '99 in Campania, i due club avrebbero parlato anche di un'altra potenziale trattativa per riportare Lorenzo Amatucci a Firenze. Il tecnico gigliato Palladino ha grossa considerazione del giovane centrocampista e starebbe seguendo a distanza il percorso di crescita tanto da volerlo riabbracciare volentieri fin da subito. Un'idea a cui però la Salernitana ha risposto con un no secco: i granata non vorrebbero doversi già privare del giocatore arrivato in prestito dalla Fiorentina la scorsa estate.
CATALDI ASSENTE ALL'ALLENAMENTO
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