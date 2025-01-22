Radio Bruno annuncia: "Cataldi assente dall'allenamento, convocazione difficile per domenica"

Il centrocampista romano ha saltato l'odierno allenamento di oggi al Viola Park a causa dei problemi fisici

Radio Bruno in collegamento dal Viola Park ha annunciato che il centrocampista Danilo Cataldi non ha partecipato all'allenamento odierno realizzato sotto la pioggia incessante di Firenze. Il giocatore continua ad avere problemi fisici e, difficilmente sarà convocato dal tecnico Raffaele Palladino per la trasferta di domenica sera a Roma contro la Lazio, peraltro sua ex squadra. Cataldi dovrebbe, dunque, saltare la partita a cui tiene maggiormente da quando ha cambiato squadra dopo essere cresciuto in biancoceleste. Non è una coincidenza che il calo della Fiorentina in campionato combaci con le difficoltà fisiche del suo centrocampista centrale che, in questa stagione, ha fatto 3 gol di cui 2 a Lecce. Una sua convocazione pare difficile ma non impossibile se si allenasse domani o venerdì.

https://www.labaroviola.com/lo-monaco-kean-non-puo-andare-alle-sfilate-il-giorno-prima-di-una-partita/285823/#google_vignette