Nazione, Palladino valuterà Amatucci, Bianco e Lucchesi. Comuzzo e Distefano andranno in prestito

Tanti i giovani attesi al banco di prova al Viola Park da Raffaele Palladino. Erano otto, adesso sono diventati sette. Perché Costantino Favasuli è di fatto un giocatore del Bari. Gli altri giovani rimangono tutti in attesa della convocazione per iniziare il ritiro agli ordini di mister Palladino, scrive La Nazione. Dalle Mura, Bianco, Amatucci, Lucchesi, Comuzzo, Pierozzi e Distefano. Elementi che hanno alle spalle mezza Serie B e un pezzo di Serie A. Facile intuire il destino di alcuni, un po’ meno di altri. Comuzzo, per esempio, andrà a giocare con continuità dopo l’annata in prima squadra. Con lui anche Pierozzi e Dalle Mura. E pure Distefano potrebbe cercare fortuna altrove dopo i 7 gol con la maglia della Ternana.

Chi ha più chance di giocarsela sono gli altri tre. Amatucci e poi la coppia Bianco-Lucchesi. Quelli più avanti nel percorso di crescita. Il centrocampista sarà protagonista dell’estate, sul difensore c’è forte il Cagliari. Ma alla fine sarà Palladino a deciderne le sorti dopo il ritiro.

