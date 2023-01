Il gioiello della Primavera si chiama Amatucci. Classe 2004, tecnica sublime, la Fiorentina lo blinda

C’è un ragazzo che si sta facendo spazio tra le fila della Primavera della Fiorentina, il suo nome è Lorenzo Amatucci, ed è un centrocampista classe 2004. Il giovane calciatore ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista con la Fiorentina, con la quale si legherà fino al 30 giugno del 2025.

Ad oggi Amatucci è un vero e proprio punto cardine della Primavera di Alberto Aquilani, ed ha ottenuto anche la prima convocazione in prima squadra, nel match tra la Fiorentina ed il Monza. Inoltre, è stabilmente convocato dall’Italia U18 di mister Daniele Franceschini.

Il giovane centrocampista possiede un ottimo dinamismo, ha un buon tiro dalla distanza ed è in grado di adattarsi in più posizioni del campo. Ha una personalità ed un carisma difficile da trovare nei ragazzi della sua età. Ulteriori caratteristiche che lo contraddistinguono sono il piede educato ed un’ottima visione di gioco, che non fa mancare però una buona copertura difensiva. E’ senza dubbio uno dei talenti più promettenti del palcoscenico italiano – e le sue prestazioni messe in campo ogni weekend ne sono la prova.

Ieri sera nel corso della finale della Supercoppa Italiana Primavera, il giovane centrocampista ha aperto le danze all’11 minuto di gioco, grazie ad un eurogol arrivato da una punizione dal limite. La finalissima è terminata con il risultato di 1-2 per i viola, che hanno alzato al cielo il trofeo. La stoffa del campione c’è, ora spetterà a lui di mettere in mostra tutte le sue incredibili qualità. Lo riporta sul suo sito Alfredo Pedullà

