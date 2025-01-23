Nazione: “Christensen via in prestito secco fino a giugno. La Fiorentina ha chiesto Amatucci, no della Salernitana”

La Salernitana non vuole interrompere il prestito di Amatucci

Oliver Christensen è sbarcato a Salerno. Il portiere danese della Fiorentina ha firmato in prestito secco fino al prossimo 30 giugno (350.000 euro l'ingaggio che gli corrisponderà la Salernitana). L'estremo difensore danese è pronto per giocare da titolare già domenica prossima nel delicato match sul campo del Pisa.

Nel corso della trattativa la Fiorentina avrebbe anche sondato il terreno per interrompere il prestito di Lorenzo Amatucci al fine di riportarlo a Firenze. Salernitana che però avrebbe fatto sapere a Pradè di voler tenere il centrocampista in rosa fino al termine della stagione. Il play, cresciuto nel vivaio viola, sta disputando da titolare una buona stagione. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-ngonge-concorrenza-lazio-e-bologna-ostacolo-conte/285904/