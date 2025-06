TMW scrive: “La Carrarese cerca rinforzi e ha messo nel mirino Amatucci della Fiorentina”

Una Carrarese decisamente attiva quella che sta operando in vista della prossima stagione, che vedrà gli apuani ancora in Serie B, dopo la salvezza raggiunta senza patemi nella stagione cadetta che terminerà domenica sera con la sfida playout tra Salernitana e Sampdoria; una salvezza targata mister Antonio Calabro, riconfermato, e ritiro già programmato e suddiviso in due fasi. Ora, non resta che puntellare la rosa, tra possibili riconferme – quelle di Gabriele Guarino e Stiven Shpendi le prime che gli azzurri vorrebbero – e volti nuovi.

Tra questi, come già abbiamo anticipato, il trequartista Mattia Liberali e l’attaccante Francesco Camarda, per i quali la Carrarese ha già preso contatti con il Milan, pur non essendo semplice l’operazione, ma non solo. Stando infatti a quanto raccolto sempre dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nel mirino della società toscana ci sono anche l’attaccante Giuseppe Ambrosino del Frosinone e Lorenzo Amatucci, impegnato ora contro la Salernitana ma di proprietà della Fiorentina. In questo caso ci sarà da capire anche le eventuali intenzioni della formazione campana, se potesse nel caso avere una corsia preferenziale in ottica futura sul classe 2004, ma tutto dipenderà da quello che accadrà domenica. E in tal senso la strada è ancora lunga. Lo scrive Tuttomercatoweb