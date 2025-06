Corriere dello Sport: “Il Palermo di Inzaghi vuole Amatucci”. La Fiorentina aspetta il giudizio di Pioli

Ottima la stagione di Lorenzo Amatucci alla Salernitana, che nonostante sia in lotta per la salvezza, ha permesso al centrocampista classe 2004 di crescere e trovare spazio. Le prestazioni di Amatucci hanno attirato le attenzioni di diversi club, molti anche importanti: tra questi appare il Palermo, con il neo tecnico Filippo Inzaghi che desidera avere il giovane giocatore viola per implementare l’importanza del progetto rosanero. Amatucci ha collezionato 36 presenze in Serie B, condite da 3 gol e 1 assist. Prima di decidere cosa fare la Fiorentina vuole aspettare il giudizio tecnico di Pioli, facendogli almeno fare qualche allenamento con la prima squadra. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.