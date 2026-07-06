Tuttosport: "Amatucci conteso, il Deportivo fa sul serio: proposta da 4 milioni alla Fiorentina"

Il centrocampista piace anche al Torino

Nell’ultima stagione in Spagna, con la maglia del Las Palmas, Lorenzo Amatucci si è messo in evidenza, attirando l’interesse di diversi club. In particolare, il centrocampista della Fiorentina ha diversi estimatori, con il Deportivo La Coruña che si è mosso per primo in modo concreto.

Il club spagnolo ha infatti presentato un’offerta che la società viola sta valutando attentamente. L’eventuale trasferimento garantirebbe al giocatore il salto in Liga dopo l’esperienza in Segunda Division, mentre per la Fiorentina si profilerebbe anche una plusvalenza, considerando i circa 4 milioni messi sul tavolo dagli spagnoli.

Su Amatucci resta vigile anche il Torino, che lo segue da tempo: Petrachi lo conosce bene dai tempi della Salernitana, ma finora non è mai andato oltre un interesse per un possibile prestito, senza affondare il colpo in modo decisivo. Lo riporta Tuttosport.