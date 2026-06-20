Tuttosport: “Torino su Amatucci ma la Fiorentina ha dubbi sulla formula del prestito con diritto di riscatto”

Il ds granata non vorrebbe mettere sul piatto una cifra troppo alta

Gianluca Petrachi aveva voluto e preso Lorenzo Amatucci due anni fa, quando era il ds della Salernitana. Ora lo rivorrebbe al Toro, ma a una condizione: che l’affare possa essere portato a termine con la formula del prestito con diritto di riscatto. È questo il succo dei dialoghi avvenuti negli scorsi giorni tra il dirigente granata e il collega viola, Fabio Paratici. Perché se è vero che Amatucci è un giocatore che gode della stima di Petrachi, è altrettanto vero che non ha alcuna esperienza in Serie A, se si escludono quei 20 minuti, suddivisi in due partite, collezionate con la Fiorentina nella prima parte della stagione 2023/2024. Ha giocato da titolare con la Ternana e con la Salernitana in B e, nell'ultima stagione, con il Las Palmas in Segunda Division, ma in Serie A è ancora tutto da scoprire e, tra l’altro, pur avendo ancora ampi margini di miglioramento, non si tratta di un ragazzo appena uscito dal settore giovanile: il centrocampista ha infatti 22 anni.

Insomma, è giovane, ma non giovanissimo. Proprio per questo motivo il ds granata vorrebbe si effettuare la scommessa, ma senza mettere sul piatto una cifra troppo alta. L'idea granata, come detto, è quello di portare a termine la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Resta da capire se la formula troverà d’accordo la Fiorentina: il centrocampista non sembra rientrare nei piani viola, ma l’accordo tra le parti è ancora da trovare e sembra difficile che l'affare possa sbloccarsi in tempi brevi con questa formula. Paratici vuole infatti capire se ci sono altre squadre che possano essere interessate al giocatore. Il discorso potrebbe essere differente nel caso in cui il Toro dovesse presentare un’offerta per l'acquisto a titolo definitivo, ma, come detto, questa è una possibilità che al momento non è presa in considerazione dalla società granata. Lo scrive Tuttosport.