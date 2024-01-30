Nazione, Mina riflette in vista della Copa America e Amatucci va in prestito, il punto sulle uscite

Tanti giocatori viola in uscita in queste ultime ore di mercato, sia Mina che Amatucci vogliono andare a giocare

In uscita resta da definire la questione Mina. Mentre Brekalo è già stato ufficializzato dall’Hajduk Spalato (200mila euro di prestito oneroso). Il colombiano è in una fase di riflessione. Anche perché la Fiorentina non vorrebbe cederlo. Eventualmente sarebbe una sua scelta per giocare in vista della Copa America. Ieri intanto è circolata una voce su un eventuale addio di Bonaventura per andare alla Juventus. Impossibile che la Fiorentina se ne privi adesso, anche se è nota la distanza tra calciatore e club per un ulteriore rinnovo del contratto. Postilla su Amatucci: lo hanno chiesto in prestito gli olandesi del Fortuna Sittard, oltre a diversi club di Serie B, dove dovrebbe andare anche Dalle Mura. Lo scrive La Nazione

AD ITALIANO PIACE GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/venti-giorni-fa-italiano-ha-votato-gudmundsson-come-giocatore-rivelazione-della-serie-a-altro-indizio/237844/