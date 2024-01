Venti giorni fa Italiano ha votato Gudmundsson come giocatore rivelazione della Serie A, altro indizio?

Nel classico sondaggio di metà stagione proposto da Italpress ai tecnici della serie A Vincenzo Italiano chiamato ad esprimersi sul giocatore rivelazione del campionato aveva scelto Albert Gudmundsson. Voto che dunque certifica il gradimento dell’allenatore viola nei confronti del giocatore genoano da oggi accostato alla Fiorentina. Gli altri voti del Mister erano stati in favore dell’Inter come candida allo scudetto e il Frosinone come squadra rivelazione.

FIORENTINA SU GUDMUNDSSON