Sportitalia lancia la bomba: "La Fiorentina sta cercando di prendere Gudmundsson dal Genoa"

La Fiorentina cerca di fare il grande colpo che Italiano e i tifosi si aspettavano, si tratta con il Genoa per Gudmundsson

La Fiorentina sta cercando di prendere Albert Gudmundsson da Genoa, questa è la grande indiscrezione degli ultimi minuti di mercato con la società viola che vuole accontentare il tecnico Italiano per cercare di completare la rosa date le gravi lacune. Il Genoa è già alla ricerca del suo sostituto, che è stato individuato da Vitinha, come riporta da Gianlugi Longari.

NICO GONZALEZ INSULTATO DAI TIFOSI DELLE ALTRE SQUADRE

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