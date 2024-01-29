Nico Gonzalez nella bufera: "Sei un venduto", "Vergognoso" e tante offese dai tifosi di altre squadre

Il rigore sbagliato da Nico Gonzalez ha scatenato l'ira dei tifosi, che hanno bombardato il suo profilo Instagram di insulti e accuse pesanti

Non accennano a placarsi le polemiche sull'arbitraggio di Aureliano nel big match di domenica sera, che ha visto l'Inter uscire vincitrice per 0-1 in quel di Firenze. Nelle ultime ore i social si sono riempiti di commenti a riguardo, tra chi supporta le scelte del direttore di gara e chi, invece, le ritiene totalmente sbagliate. In particolare, nel mirino sono finiti tre episodi chiave del match: il gol di Lautaro, il rigore non assegnato alla Fiorentina dopo il contatto in area nerazzurra tra Ranieri e Bastoni e quello fischiato e poi fallito da Nico Gonzalez dopo il pugno di Sommer a Nzola.

Se questi episodi hanno fatto discutere opinionisti, giornalisti e tifosi di ogni squadra, sono soprattutto questi ultimi che nelle ultime ore stanno riempiendo il profilo Instagram di Nico di offese e accuse, legate al brutto rigore calciato al 77esimo minuto dall'esterno argentino. Se alcuni commenti possono essere considerati "leggeri" e probabilmente legati a questioni fantacalcistiche, altri sono decisamente più pesanti: si passa da insulti più o meno gravi a numerose accuse di match fixing e calcioscommesse, secondo cui Nico Gonzalez avrebbe venduto la partita all'Inter per sfavorire la Juventus. Tra questi, si trovano persino commenti in inglese, che dimostrano come il "Nico gate" non sia passato inosservato nemmeno all'estero.

Tuttavia, è doveroso sottolineare che diversi tifosi viola hanno espresso il loro sostegno al numero 10, difendendolo e invitandolo a non considerare tali offese ingiuriose.

Di seguito alcuni commenti

SECONDO GALLI ITALIANO STA FACENDO IL MASSIMO

https://www.labaroviola.com/galli-con-questa-squadra-italiano-non-puo-fare-di-piu-milenkovic-centravanti-e-la-prova-ci-vogliono-3-acquisti/237698/