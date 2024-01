Galli: “Con questa squadra Italiano non può fare di più, Milenkovic centravanti è la prova. Ci vogliono 3 acquisti”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del momento viola il giorno dopo la sconfitta contro l’Inter, queste le sue parole:

“Questo allenatore sta facendo il massimo di quello che può fare, con questa rosa non può fare di più. Mettere Milenkovic centravanti è la prova emblematica, così come la sia risposta sul mercato. Dispiace perché lui Italiano il lavoro lo fa con passione e sta facendo il suo percorso, oggi ha reso la Fiorentina con 5 titolari a disposizione una squadra che sta tenendo testa all’Inter che è una delle squadre più forti del campionato. Pensavamo tutti che poteva succedere qualcosa di diverso, vediamo cosa accade sul mercato.

Italiano ha preso una squadra a pezzi, gli ha dato identità, qualificazione europea, facendo due finali ed oggi sta facendo il massimo anche in campionato. Sicuramente dovrà crescere ma oggi come oggi a Italiano non puoi dirgli nulla. Sei quinto in classifica e quelle dietro stanno spingendo, l’Atalanta sta iniziando a spingere. Bisogna dare a Italiano i giocatori per poter controbattere, mi dispiace in questo momento vedere la voglia di far qualcosa ma ci sono limiti che non ti fanno andare oltre. Ci sono giocatori che abbiamo aspettato ma che non riescono a darti quel contributo che serve all’allenatore e alla squadra.

Arriviamo a fine stagione cercando di ottenere il massimo poi vanno fatte delle riflessioni, i cambi sono sempre gli stessi perché i giocatori son questi. Barak ha la luce spenta, Mandragora litiga con l’arbitro, Parisi si è perso, mi dispiace perché magare in questo momento forse la maglia gli pesa troppo, non so se è un quarto di difesa o un esterno che deve giocare a 5.

Siamo una squadra da settimo/ottavo posto e non dobbiamo fare drammi un questo momento, eravamo quarti grazie al lavoro di Italiano. Se non dovessimo andare in Europa ci sarà un danno economico per la società sotto tutti i punti di vista, mi auguro che arrivino 3 giocatori perché l’allenatore ne ha bisogno come il pane.

Secondo me il rigore su Ranieri è grande come una casa mentre a mio avviso non c’è il rigore dato alla Fiorentina perché Sommer tocca prima la palla. Quello su Bastoni doveva essere rigore, si era disinteressato la palla ed era anche girato”