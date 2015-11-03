Notizie Rigore Fiorentina

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”
05 gennaio 2026 22:43
Nico Gonzalez nella bufera: "Sei un venduto", "Vergognoso" e tante offese dai tifosi di altre squadre
29 gennaio 2024 15:20
Marelli: "Giusto il rigore per la Fiorentina, Sommer fa gioco pericoloso. Su Lautaro è scontro di gioco"
28 gennaio 2024 23:40
Corriere Fiorentino, Con il Milan fischiato quinto rigore a sfavore. Nessuno peggio della Fiorentina in Italia
26 novembre 2023 19:15
Marelli sul rigore annullato al Milan: "Meno male che c'è il Var, episodi del genere vanno valutati bene in campo"
06 marzo 2023 18:14
Prima palla e poi gamba? Macchè, Ikonè mostra il fallo da rigore di Tomori non concesso alla Fiorentina
13 novembre 2022 23:06
Figuraccia arbitri, avevano detto: "Non fischieremo più i contatti, solo falli" poi regalano rigore al Milan
14 agosto 2022 13:26
Netto il rigore per la Fiorentina contro l'Atalanta, De Roon pesta il piede sinistro di Nico Gonzalez
10 febbraio 2022 18:33
La scena più brutta della serata, discussione tra Biraghi, Gonzalez e Cabral per chi tirasse il rigore
06 febbraio 2022 11:43
Bergonzi sicuro: ''Rigore per il Cagliari era inesistente, era fallo di Joao Pedro su Odriozola''
24 gennaio 2022 19:06
Ricordate il rigore non dato alla Fiorentina contro la Juventus? Stesso episodio, rigore per l'Empoli
22 dicembre 2021 22:51
Moviola di Dazn: "Rigore per la Fiorentina netto, Maehle tocca la palla con la mano"
11 settembre 2021 21:51
Pirlo non ci sta: "Quel rigore alla Juventus non l'avrebbero fischiato. Ce ne sono 4 a partita"
13 febbraio 2021 21:07
Ufficiale, la Fiorentina non farà ricorso ma vuole nel mondo del calcio regole chiare e uguali per tutti
27 luglio 2020 18:57
Moviola Gazzetta, grave errore di Chiffi, rigore netto negato alla Fiorentina
13 luglio 2020 09:24
L'arbitro Pasqua non diede rigore alla Fiorentina per la mano di Allan, alla Juventus invece non ha avuto dubbi
03 febbraio 2020 17:00
Alex Sandro: "Rigore dubbio? Ma se l'arbitro ha consultato pure il VAR. Vuol dire che era certo"
02 febbraio 2020 16:11
Allan prende di mano in area di rigore, ma per l'arbitro non è rigore. La palla sarebbe andata a Cutrone
18 gennaio 2020 22:22
Spalletti: “Rigore sacrosanto, abbiamo meritato. Tifavo Fiorentina, ma...”
25 settembre 2018 23:30
Pepito e quella palla già sul dischetto: rigore tolto dal VAR contro la Juve, ma lui...
21 dicembre 2017 10:37
Dragowski: "Grazie a Pioli, ora i quarti. Avevo quasi preso il rigore, peccato ma..."
14 dicembre 2017 16:02
Di Giovambattista rincara la dose: "Se quello è rigore mi incateno sotto la FIGC. Ridicolo averlo assegnato"
27 novembre 2017 11:33
Inzaghi: "Ho rivisto 20 volte il presunto fallo, non era rigore per la Fiorentina. Spiace pareggiare così"
26 novembre 2017 20:38
Gil Dias: ''Never give up''. E posta la foto del rigore negato...
26 settembre 2017 16:37
Tomovic: ''Al Chievo sono contento". All'esordio però fallo da rigore e pareggio Atalanta...
18 settembre 2017 16:26
Raddoppio della Fiorentina! A segno Théréau dal dischetto, gol all'esordio anche per il francese.
10 settembre 2017 15:06
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