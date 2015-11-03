Labaro Viola

Notizie Rigore Fiorentina

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”

05 gennaio 2026 22:43

Nico Gonzalez nella bufera: "Sei un venduto", "Vergognoso" e tante offese dai tifosi di altre squadre

29 gennaio 2024 15:20

Marelli: "Giusto il rigore per la Fiorentina, Sommer fa gioco pericoloso. Su Lautaro è scontro di gioco"

28 gennaio 2024 23:40

Corriere Fiorentino, Con il Milan fischiato quinto rigore a sfavore. Nessuno peggio della Fiorentina in Italia

26 novembre 2023 19:15

Marelli sul rigore annullato al Milan: "Meno male che c'è il Var, episodi del genere vanno valutati bene in campo"

06 marzo 2023 18:14

Prima palla e poi gamba? Macchè, Ikonè mostra il fallo da rigore di Tomori non concesso alla Fiorentina

13 novembre 2022 23:06

Figuraccia arbitri, avevano detto: "Non fischieremo più i contatti, solo falli" poi regalano rigore al Milan

14 agosto 2022 13:26

Netto il rigore per la Fiorentina contro l'Atalanta, De Roon pesta il piede sinistro di Nico Gonzalez

10 febbraio 2022 18:33

La scena più brutta della serata, discussione tra Biraghi, Gonzalez e Cabral per chi tirasse il rigore

06 febbraio 2022 11:43

Bergonzi sicuro: ''Rigore per il Cagliari era inesistente, era fallo di Joao Pedro su Odriozola''

24 gennaio 2022 19:06

Ricordate il rigore non dato alla Fiorentina contro la Juventus? Stesso episodio, rigore per l'Empoli

22 dicembre 2021 22:51

Moviola di Dazn: "Rigore per la Fiorentina netto, Maehle tocca la palla con la mano"

11 settembre 2021 21:51

Pirlo non ci sta: "Quel rigore alla Juventus non l'avrebbero fischiato. Ce ne sono 4 a partita"

13 febbraio 2021 21:07

Ufficiale, la Fiorentina non farà ricorso ma vuole nel mondo del calcio regole chiare e uguali per tutti

27 luglio 2020 18:57

Moviola Gazzetta, grave errore di Chiffi, rigore netto negato alla Fiorentina

13 luglio 2020 09:24

L'arbitro Pasqua non diede rigore alla Fiorentina per la mano di Allan, alla Juventus invece non ha avuto dubbi

03 febbraio 2020 17:00

Alex Sandro: "Rigore dubbio? Ma se l'arbitro ha consultato pure il VAR. Vuol dire che era certo"

02 febbraio 2020 16:11

Allan prende di mano in area di rigore, ma per l'arbitro non è rigore. La palla sarebbe andata a Cutrone

18 gennaio 2020 22:22

Spalletti: “Rigore sacrosanto, abbiamo meritato. Tifavo Fiorentina, ma...”

25 settembre 2018 23:30

Pepito e quella palla già sul dischetto: rigore tolto dal VAR contro la Juve, ma lui...

21 dicembre 2017 10:37

Dragowski: "Grazie a Pioli, ora i quarti. Avevo quasi preso il rigore, peccato ma..."

14 dicembre 2017 16:02

Di Giovambattista rincara la dose: "Se quello è rigore mi incateno sotto la FIGC. Ridicolo averlo assegnato"

27 novembre 2017 11:33

Inzaghi: "Ho rivisto 20 volte il presunto fallo, non era rigore per la Fiorentina. Spiace pareggiare così"

26 novembre 2017 20:38

Gil Dias: ''Never give up''. E posta la foto del rigore negato...

26 settembre 2017 16:37

Tomovic: ''Al Chievo sono contento". All'esordio però fallo da rigore e pareggio Atalanta...

18 settembre 2017 16:26

Raddoppio della Fiorentina! A segno Théréau dal dischetto, gol all'esordio anche per il francese.

10 settembre 2017 15:06

Nicchi: "Pioli ha sbagliato sull'episodio del rigore, vi spiego come funziona il protocollo..."

22 agosto 2017 12:47

Archivio

Esplora l'archivio di Rigore

Sett. 2
Sett. 5 Sett. 4
Sett. 47 Sett. 10
Sett. 45 Sett. 32 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 51 Sett. 36 Sett. 6
Sett. 31 Sett. 29 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 39
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 34