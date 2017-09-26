Gil Dias: ''Never give up''. E posta la foto del rigore negato...

Gil Dias ha postato su instagram la foto del rigore negato, in Fiorentina-Atalanta, affiancata dall'hashtag "Never give up". L'episodio è solo uno dei quattro contestati dalla Fiorentina e che hanno a...

A cura di Redazione Labaroviola 26 settembre 2017 16:37

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias

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