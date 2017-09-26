Gil Dias: ''Never give up''. E posta la foto del rigore negato...
Gil Dias ha postato su instagram la foto del rigore negato, in Fiorentina-Atalanta, affiancata dall'hashtag "Never give up". L'episodio è solo uno dei quattro contestati dalla Fiorentina e che hanno a...
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2017 16:37
Gil Dias ha postato su instagram la foto del rigore negato, in Fiorentina-Atalanta, affiancata dall'hashtag "Never give up". L'episodio è solo uno dei quattro contestati dalla Fiorentina e che hanno alzato un polverone mediatico sull'utilizzo discrezionale del VAR da parte degli arbitri.