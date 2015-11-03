Notizie Gil Dias Fiorentina

Ufficiale: l'ex giocatore della Fiorentina, Gil Dias, va al Granada. Arriva dal Monaco
31 gennaio 2020 23:30
Il rigore non c'è, ma Gasperini e Percassi imbarazzanti, signori si nasce. Lo scorso anno dissero...
30 settembre 2018 19:02
Gil Dias saluta commosso: "Grazie per tutti i momenti, non vi dimenticherò mai. Forza viola sempre"
23 giugno 2018 21:44
Gil Dias saluta, se ne va in Inghilterra. Visite mediche già in giornata?
22 giugno 2018 14:46
Gil Dias tornerà al Monaco. Sottil promosso in prima squadra al suo posto?
25 maggio 2018 11:26
La Nazione, rimandati al mittente i prestiti di Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso. Per il classe '98 però...
24 maggio 2018 09:09
FOTO: La Fiorentina festeggia la vittoria col Napoli. Vlahovic canta Cutugno
10 maggio 2018 12:50
Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli ultimo appello: i due prestiti o si mettono in luce o se ne andranno.
05 maggio 2018 09:25
Gil Dias e Bruno Gaspar, Mendes vuole per loro un futuro in Premier League
26 aprile 2018 10:04
Gil Dias sarà rispedito in Portogallo. In uscita Maxi, Cristoforo, Eysseric, Gaspar e Falcinelli
23 aprile 2018 10:16
Gazzetta dello Sport: Gil Dias ha stufato. Nonostante il biennale andrà via a Giugno
16 aprile 2018 10:31
Corriere, Gil Dias tornerà al Monaco già a giugno. Troppi i 20 milioni per il riscatto
11 aprile 2018 18:15
Dias: "Ciao capitano ti porteró nel cuore, chi ha giocato con te non ti dimenticherà mai"
12 marzo 2018 13:25
Repubblica: "caso" Gil Dias, valorizzazione per conto terzi. Il bene del Monaco o quello della Fiorentina?
20 febbraio 2018 16:20
Bucchioni: "Fiorentina costata oltre 100 milioni, acquisti sbagliati. Simeone inadatto, Gil Dias non lo riscatteremo mai..."
19 febbraio 2018 18:35
Simeone si divora un goal, Gil Dias sfiora il 2-0: la Fiorentina costruisce occasioni a Bergamo
18 febbraio 2018 18:26
Verso l'Atalanta: Thereau può riprendersi la maglia da titolare nel terzetto offensivo ai danni di Gil Dias
14 febbraio 2018 10:58
Gil Dias: “Il palo? Credevo davvero fosse entrata. Sul rigore l’arbitro non ci ha detto niente. Spero di giocare sempre più”
10 febbraio 2018 10:19
Gil Dias: "Voglio lasciare il segno, come Rui Costa. Il mio prossimo gol? Quello alla Juve"
06 febbraio 2018 23:02
Eysseric e Babacar di nuovo bocciati da Pioli: si riapre il cast per l'attacco, con Gil Dias...
24 gennaio 2018 11:08
Contro il Verona si torna al 4-3-3: Gil Dias si candida per una maglia accanto a Chiesa e Simeone
23 gennaio 2018 16:30
Di Chiara: "Gil Dias ed Eysseric due zavorre. Simeone e Babacar rimangono sempre incompatibili..."
23 gennaio 2018 16:05
Gil Dias: "Il mio sogno è la Premier, mi piacerebbe giocare nel Manchester City. La Fiorentina..."
04 gennaio 2018 12:57
Antognoni: "Chiesa fuori per scelta tecnica. Le scelte di Pioli non si discutono. Se Gil Dias dovesse fare gol..."
30 dicembre 2017 12:04
Chiesa fuori? Scelta tecnica di Pioli, è stato preferito Gil Dias perchè più fresco. Il motivo..
30 dicembre 2017 11:45
Terzo ed ultimo cambio: fuori Benassi dentro Gil Dias
17 dicembre 2017 16:27
Gil Dias: "Sono innamorato di Firenze, non avevo mai visto così tanta gente allo stadio prima d'ora"
13 dicembre 2017 12:29
Convocati: Gil Dias out a causa di una forte contusione al piede. Le scelte di Pioli...
13 dicembre 2017 12:22
Corriere dello Sport: Gil Dias vuole restare a Firenze, ma per il riscatto servono 20 milioni
24 novembre 2017 12:16
Dal centro sportivo, Badelj, Laurini e Thereau non ce la fanno. Giocano Bruno Gaspar e Gil Dias
17 novembre 2017 20:58
Brovarone: "Chiesa rinnova. Con Pradè e Macia vendevi ma compravi talenti. Se perdi Berna e arriva Gil Dias..."
13 novembre 2017 14:50
Nuno Gomes: "Sono un tifoso della Fiorentina. Mi fecero fare una scelta che non rifarei più"
08 novembre 2017 16:06
Tutti i giocatori della Fiorentina che vanno in nazionale. Sono 11 i viola che partono, Badelj out per infortunio
06 novembre 2017 18:02
Squadra che vince non si cambia. Ma dopo tre vittorie ed una sconfitta bruciante, quale sarà la giusta scelta contro la Roma? Mister Pioli ha un nodo da sciogliere...
30 ottobre 2017 14:01
Corriere dello Sport, sarà staffetta tra Gil Dias ed Eysseric per sostituire Cyril Thereau a Crotone
29 ottobre 2017 11:01
Corriere dello Sport, Gil Dias potrebbe giocare al posto di Eysseric, Babacar contende il posto di Simeone
28 ottobre 2017 11:50
Verso il Torino: Pioli convoca i soliti noti e intanto si rivede Gil Dias
25 ottobre 2017 13:04
E' tornato Gil Dias: subito gran goal in allenamento per il giovane portoghese
23 ottobre 2017 17:53
Eysseric e Gil Dias non al top, Saponara out: le scelte sulla trequarti sono obbligate
21 ottobre 2017 13:02
Gil Dias si gode Firenze anche da infortunato: ecco la foto stupenda pubblicata su Instagram
17 ottobre 2017 20:52
Gil Dias si dà la carica dopo l'infortunio: ''Mai mollare''. Il post su Instagram e la frattura...
11 ottobre 2017 15:28
Report medico ACF, Gil Dias si fa male con il Portogallo. Frattura al dito del piede
11 ottobre 2017 12:56
Gil Dias e la sua scommessa per la Fiorentina. Corvino si fida di lui, il riscatto sarà di 20 milioni di euro
10 ottobre 2017 13:14
Stadio: minuti giocati, Pioli ha 12 fedelissimi. Gil Dias jolly, la vecchia guardia sta in panca
04 ottobre 2017 10:25
Gil Dias carica la squadra in vista del Chievo: ''1 day left''
30 settembre 2017 17:41
Brovarone: ''Gil Dias trequartista, Pioli è l'ultimo dei problemi. Cholito...''
29 settembre 2017 17:29
Gil Dias: ''Never give up''. E posta la foto del rigore negato...
26 settembre 2017 16:37
Manca un rigore su Astori e restano i dubbi sul contatto tra Gil Dias e Berisha, tutti gli episodi da moviola
24 settembre 2017 22:54
Gil Dias carica i tifosi in vista di Fiorentina-Atalanta
24 settembre 2017 16:02
Gil Dias: ''Ho scelto subito Firenze, voglio che mi riscattino. Ho fatto amicizia con Gaspar...''
17 settembre 2017 18:00
Gil Dias si carica su Instagram in vista di Fiorentina-Bologna
14 settembre 2017 17:38
Alla scoperta di Veretout e Gil Dias, le ultime due scoperte di Corvino che Firenze sta imparando a conoscere
12 settembre 2017 03:33
LA FIORENTINA RACCHIUSA IN DUE GESTI SIMBOLO. QUESTA SQUADRA HA DUE VALORI IN PIÙ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO
10 settembre 2017 21:17
La Fiorentina non si ferma più! Il portoghese Gil Dias fa 0-5 allo scadere...
10 settembre 2017 16:45
Gil Dias scherza in allenamento con il Portogallo Under 21: la foto su Instagram
02 settembre 2017 16:35
Thereau subito titolare a Verona, prenderà il posto di Gil Dias. Obiettivo curare il mal di gol della Fiorentina
02 settembre 2017 10:57
Dal Portogallo: Gil Dias convince con la Fiorentina e conquista la prima convocazione in under 21
24 agosto 2017 18:41
Gil Dias: "Grande orgoglio essere qui. Voglio portare grandi vittorie alla Fiorentina"
22 agosto 2017 16:23
Antognoni: "Gil Dias già pronto per giocare. Rizzoli sulla Var ha dato ragione a me"
22 agosto 2017 15:03
Freitas: "Puniti dagli episodi, mostrate qualità. Gil Dias? L'ha voluto la Fiorentina. Il mercato non è chiuso..."
20 agosto 2017 23:45
La probabile formazione viola per questa sera, un solo grande dubbio. In attacco gioca Gil Dias con Simeone
20 agosto 2017 11:27
ACF: Gil Dias arrivato a Firenze, adesso le visite mediche per il nuovo esterno viola
15 agosto 2017 12:37
Gil Dias su Facebook: "Molto felice di indossare una maglia storica, grazie Fiorentina!"
15 agosto 2017 11:46
Comunicato ufficiale ACF: Gil Dias è un nuovo calciatore della Fiorentina. Prestito biennale con diritto di riscatto
15 agosto 2017 11:39
La Nazione, tra oggi e domani Gil Dias sarà a Firenze. Già possibile titolare a San Siro?
15 agosto 2017 08:45
Stadio, Gil Dias sulle orme di Cristiano Ronaldo. La Fiorentina batte la concorrenza di Wolfsburg, Benfica e Club Brugge
15 agosto 2017 08:36
Gil Dias, ci siamo: Fiorentina e Monaco si stanno scambiando i documenti, a Firenze già domani?
14 agosto 2017 22:08
CHI È GIL DIAS, IL "CHIESA MANCINO" CHE FA RISPARMIARE IL TESORETTO PER LE ULTIME BOMBE DI MERCATO...
14 agosto 2017 19:49
Retroscena Gil Dias, la Fiorentina ha iniziato a pensare a lui 15 giorni fa. Arriva a Firenze dopo il no di Jesè Rodriguez
14 agosto 2017 16:58
Di Marzio conferma, Gil Dias ad un passo dalla Fiorentina, riscatto fissato a 20 milioni
14 agosto 2017 15:52
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