Gil Dias: “Il palo? Credevo davvero fosse entrata. Sul rigore l’arbitro non ci ha detto niente. Spero di giocare sempre più”

Al termine di Fiorentina-Juventus in zona mista ha parlato Gil Dias autore del palo clamoroso che avrebbe potuto portare la Fiorentina in vantaggio nel primo tempo. Queste le sue dichiarazioni:“Abbiam...

Al termine di Fiorentina-Juventus in zona mista ha parlato Gil Dias autore del palo clamoroso che avrebbe potuto portare la Fiorentina in vantaggio nel primo tempo. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo tutti visto una buona Fiorentina, siamo stati molto sfortunati perché non siamo riusciti a segnare. Il rigore? A noi è parso più che netto, l’arbitro non ci ha detto niente. Sul palo credevo davvero fosse rete e di aver battuto Buffon, è il miglior portiere al mondo. Dobbiamo migliorare e spero di giocare sempre di più”.