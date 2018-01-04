Gil Dias: "Il mio sogno è la Premier, mi piacerebbe giocare nel Manchester City. La Fiorentina..."
Anche l'esterno d'attacco della Fiorentina Gil Dias ha parlato sulle pagine di O Jogo, quotidiano portoghese. Queste le dichiarazioni più importanti: "I viola mi hanno comprato in prestito per due sta...
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 12:57
Anche l'esterno d'attacco della Fiorentina Gil Dias ha parlato sulle pagine di O Jogo, quotidiano portoghese. Queste le dichiarazioni più importanti: "I viola mi hanno comprato in prestito per due stagioni, e il mio obiettivo è fare il massimo per poter sperare nell'acquisizione a titolo definitivo. Continuerò a lavorare per trovare continuità. Il mio sogno è la Premier, vorrei giocare nel Manchester City, ma alla fine ci sono tante squadre molto forti".