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Gil Dias: "Il mio sogno è la Premier, mi piacerebbe giocare nel Manchester City. La Fiorentina..."

Anche l'esterno d'attacco della Fiorentina Gil Dias ha parlato sulle pagine di O Jogo, quotidiano portoghese. Queste le dichiarazioni più importanti: "I viola mi hanno comprato in prestito per due sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 12:57
Gil Dias: "Il mio sogno è la Premier, mi piacerebbe giocare nel Manchester City. La Fiorentina..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Rassegna Stampa
Gil Dias
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Anche l'esterno d'attacco della Fiorentina Gil Dias ha parlato sulle pagine di O Jogo, quotidiano portoghese. Queste le dichiarazioni più importanti: "I viola mi hanno comprato in prestito per due stagioni, e il mio obiettivo è fare il massimo per poter sperare nell'acquisizione a titolo definitivo. Continuerò a lavorare per trovare continuità. Il mio sogno è la Premier, vorrei giocare nel Manchester City, ma alla fine ci sono tante squadre molto forti".

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