Gil Dias: "Il mio sogno è la Premier, mi piacerebbe giocare nel Manchester City. La Fiorentina..."

Anche l'esterno d'attacco della Fiorentina Gil Dias ha parlato sulle pagine di O Jogo, quotidiano portoghese. Queste le dichiarazioni più importanti: "I viola mi hanno comprato in prestito per due sta...

A cura di Redazione Labaroviola 04 gennaio 2018 12:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias

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