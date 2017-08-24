Dal Portogallo: Gil Dias convince con la Fiorentina e conquista la prima convocazione in under 21
L'esterno della Fiorentina è stato convocato per la partita contro il Galles in programma per il prossimo 5 settembre
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2017 18:41
Tra i convocati del Portogallo Under-21 figura il nome del neo-acquisto viola Gil Dias. Il tecnico Rui Jorge lo ha inserito nella lista dei 23 per la gara di qualificazione all’Europeo di categoria contro il Galles, che si disputerà il 5 settembre a Chaves, alle ore 19,15. Si tratta della prima chiamata con l’Under-21, dopo due presenze con l’Under-20.