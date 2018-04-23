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Gil Dias sarà rispedito in Portogallo. In uscita Maxi, Cristoforo, Eysseric, Gaspar e Falcinelli

Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, la rosa a disposizione di Pioli sarà rinforzata. Diversi elementi, inoltre, verranno venduti. Sostanzialmente riserve, o giocatori non rivelatisi all’al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2018 10:16
Gil Dias sarà rispedito in Portogallo. In uscita Maxi, Cristoforo, Eysseric, Gaspar e Falcinelli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli e Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli e Gil Dias
Rassegna Stampa
Gil Dias
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Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, la rosa a disposizione di Pioli sarà rinforzata. Diversi elementi, inoltre, verranno venduti. Sostanzialmente riserve, o giocatori non rivelatisi all’altezza. Possibili cessioni sono infatti quelle di Cristoforo, Falcinelli, Maxi Olivera, Gaspar, Eysseric. Bocciato anche Gil Dias, che farà ritorno al proprio club. I titolari dovrebbero restare tutti.

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