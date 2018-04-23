Gil Dias sarà rispedito in Portogallo. In uscita Maxi, Cristoforo, Eysseric, Gaspar e Falcinelli

Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, la rosa a disposizione di Pioli sarà rinforzata. Diversi elementi, inoltre, verranno venduti. Sostanzialmente riserve, o giocatori non rivelatisi all’al...

Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, la rosa a disposizione di Pioli sarà rinforzata. Diversi elementi, inoltre, verranno venduti. Sostanzialmente riserve, o giocatori non rivelatisi all’altezza. Possibili cessioni sono infatti quelle di Cristoforo, Falcinelli, Maxi Olivera, Gaspar, Eysseric. Bocciato anche Gil Dias, che farà ritorno al proprio club. I titolari dovrebbero restare tutti.