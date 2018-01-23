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Contro il Verona si torna al 4-3-3: Gil Dias si candida per una maglia accanto a Chiesa e Simeone

La Fiorentina riprende ad allenarsi oggi alle 15 e non sarà una ripresa semplice, perché c’è da analizzare e metabolizzare la severa sconfitta di Genova contro la Samp. Pioli e i suoi inizieranno a me...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 16:30
Contro il Verona si torna al 4-3-3: Gil Dias si candida per una maglia accanto a Chiesa e Simeone - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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La Fiorentina riprende ad allenarsi oggi alle 15 e non sarà una ripresa semplice, perché c’è da analizzare e metabolizzare la severa sconfitta di Genova contro la Samp. Pioli e i suoi inizieranno a mettere subito nel mirino il Verona che arriva domenica al Franchi sapendo che torneranno Veretout e Astori. ll tecnico parmigiano dovrà trovare la nuova formula offensiva senza l’infortunato Thereau: nel possibile ritorno al 4-3-3, Gil Dias si candida per un posto accanto a Simeone e Chiesa.

Lo riporta il Corriere dello Sport - Stadio.

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