Contro il Verona si torna al 4-3-3: Gil Dias si candida per una maglia accanto a Chiesa e Simeone

La Fiorentina riprende ad allenarsi oggi alle 15 e non sarà una ripresa semplice, perché c’è da analizzare e metabolizzare la severa sconfitta di Genova contro la Samp. Pioli e i suoi inizieranno a me...

A cura di Redazione Labaroviola 23 gennaio 2018 16:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias

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