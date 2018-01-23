Contro il Verona si torna al 4-3-3: Gil Dias si candida per una maglia accanto a Chiesa e Simeone
La Fiorentina riprende ad allenarsi oggi alle 15 e non sarà una ripresa semplice, perché c’è da analizzare e metabolizzare la severa sconfitta di Genova contro la Samp. Pioli e i suoi inizieranno a me...
La Fiorentina riprende ad allenarsi oggi alle 15 e non sarà una ripresa semplice, perché c’è da analizzare e metabolizzare la severa sconfitta di Genova contro la Samp. Pioli e i suoi inizieranno a mettere subito nel mirino il Verona che arriva domenica al Franchi sapendo che torneranno Veretout e Astori. ll tecnico parmigiano dovrà trovare la nuova formula offensiva senza l’infortunato Thereau: nel possibile ritorno al 4-3-3, Gil Dias si candida per un posto accanto a Simeone e Chiesa.
Lo riporta il Corriere dello Sport - Stadio.